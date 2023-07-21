В Днепре на ряде автобусных маршрутов произошли изменения: как будет ездить транспорт

Как сообщили в департаменте транспорта, с 25 по 29 июля ряд автобусов изменит свой маршрут.
Это касается автобусов №39, №141, №156, №156А. Все они вместо привычного маршрута будут курсировать в объезд улицы Посполитой через Деревлянскую улицу.
Причина перемен – перекрытие движения по улице Посполитой из-за ремонтных работ. Будут восстанавливать асфальтобетонное покрытие после демонтажа железнодорожного переезда.
Напомним, мы уже сообщали о перекрытии улицы Посполитой. Кроме того, в Днепре также ограничили движение по бульвару Славы.
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