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В Днепре на Рабочей появятся новые остановки

Сегодня 15:02
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На Рабочей устанавливают новые остановки.

Новости Днепра про В Днепре на Рабочей появятся новые остановки

В Днепре продолжают устанавливать современные остановочные комплексы. Как сообщили в горсовете, сейчас работают по ул. Рабочей, где до этого совсем не было остановки.

Просто стояли на дороге и ждали транспорта. Хорошо, что возводят, потому что теперь будет удобно ожидать автобус или троллейбус, — прокомментировала местная жительница Нина.

Всего в этом году хотят установить двенадцать остановок за бюджетные средства. За инвесторские – три.

У этого остановочного комплекса есть много преимуществ. Главные – это безопасность и комфорт пассажиров при ожидании транспорта. Ибо установлены защитные столбики. Все новейшие остановочные комплексы по городу строятся с учетом потребностей маломобильных групп населения. На всех уложена тактильная плитка и предусмотрено место для колесных кресел и детских колясок. Работы на ул. Рабочей завершим в конце следующей недели, — отметил Алексей Орешин, начальник отдела по работе с остановочными комплексами КП «Транспортная инфраструктура города» Днепровского горсовета.

Новости Днепра про В Днепре на Рабочей появятся новые остановки

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