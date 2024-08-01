В Днепре на Рабочей появятся новые остановки

В Днепре продолжают устанавливать современные остановочные комплексы. Как сообщили в горсовете, сейчас работают по ул. Рабочей, где до этого совсем не было остановки.
Просто стояли на дороге и ждали транспорта. Хорошо, что возводят, потому что теперь будет удобно ожидать автобус или троллейбус, — прокомментировала местная жительница Нина.
Всего в этом году хотят установить двенадцать остановок за бюджетные средства. За инвесторские – три.
У этого остановочного комплекса есть много преимуществ. Главные – это безопасность и комфорт пассажиров при ожидании транспорта. Ибо установлены защитные столбики. Все новейшие остановочные комплексы по городу строятся с учетом потребностей маломобильных групп населения. На всех уложена тактильная плитка и предусмотрено место для колесных кресел и детских колясок. Работы на ул. Рабочей завершим в конце следующей недели, — отметил Алексей Орешин, начальник отдела по работе с остановочными комплексами КП «Транспортная инфраструктура города» Днепровского горсовета.
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