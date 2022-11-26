В Днепре на Рабочей горела квартира в многоэтажке

В пятницу, 25 ноября, в 16:00 на линию «101» сообщили о возгорании квартиры в жилом доме по улице Рабочей.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели установили, что из окна квартиры на третьем этаже 16-этажного жилого дома выбивается пламя и идет густой дым. Пожар локализовали в 16.34 и ликвидировали в 16.46.

Огонь повредил домашнее имущество в 3-х комнатной квартире на общей площади 8 кв. м.

К счастью, никто не пострадал. Эвакуация жильцов из дома не проводилась.

К тушению пожара привлекли 27 человек личного состава и 5 единиц пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре горел дом: погиб мужчина и пострадала женщина.

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