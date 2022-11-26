В Днепре на Рабочей горела квартира в многоэтажке

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место, спасатели установили, что из окна квартиры на третьем этаже 16-этажного жилого дома выбивается пламя и идет густой дым. Пожар локализовали в 16.34 и ликвидировали в 16.46.
Огонь повредил домашнее имущество в 3-х комнатной квартире на общей площади 8 кв. м.
К счастью, никто не пострадал. Эвакуация жильцов из дома не проводилась.
К тушению пожара привлекли 27 человек личного состава и 5 единиц пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре горел дом: погиб мужчина и пострадала женщина.
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