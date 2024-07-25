В Днепре на проспекте Яворницкого трамвай сошел с рельсов

Трамвай дал угла.

В четверг, 25 июля, на углу проспекта Яворницкого и улицы Пастера трамвай сошел с рельсов. Об этом сообщили в Ситуационном центре Днепра. Сейчас здесь затруднено движение.

Не курсируют трамваи, которые едут через площадь Старомостовую, а вот маршрут №1 работает как обычно.

На место уже была вызвана ремонтная бригада.

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