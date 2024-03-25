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В Днепре на проспекте Яворницкого ночью вспыхнул пожар: комментарий от ГСЧС

Сегодня 08:29
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Местные жители сильно перепугались.

Новости Днепра про В Днепре на проспекте Яворницкого ночью вспыхнул пожар: комментарий от ГСЧС

Сегодня ночью, 25 марта, в Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого вспыхнул пожар. На место вызвали спасателей.

Прибыв по указанному адресу, они выяснили, что горит подметально-уборочная машина на площади 16 кв. м.

Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Новости Днепра про В Днепре на проспекте Яворницкого ночью вспыхнул пожар: комментарий от ГСЧС

Пожар ликвидировали в 03:59. Погибших и травмированных нет.

К тушению возгорания привлекли 7 спасателей и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на пожаре пожилой мужчина получил ожоги тела.

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Новости Днепра про В Днепре на проспекте Яворницкого ночью вспыхнул пожар: комментарий от ГСЧСУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на проспекте Яворницкого ночью вспыхнул пожар: комментарий от ГСЧСРусский

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