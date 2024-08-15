В Днепре на проспекте Яворницкого посреди дороги вспыхнуло авто (ВИДЕО)

В четверг, 15 августа, на проспекте Дмитрия Яворницкого горожане стали свидетелями автомобильного пожара. Посреди дороги загорелся автомобиль. Огонь вспыхнул под капотом, после чего быстро опрокинулся в салон.
Предварительно, с водителем все хорошо, он успел выскочить из машины на свежий воздух. На месте уже работают спасатели ГСЧС. На видео, которое публикуют в сети, можно увидеть, что огонь достаточно сильный, а часть автомобиля уже сгорела.
Ждем официальных деталей от ГСЧС.
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