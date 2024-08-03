В Днепре на проспекте Мира грузовик въехал в легковушку на пешеходном переходе

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».
На проспекте Мира грузовик въехал в легковой автомобиль марки Hyundai.
Инцидент произошел когда водитель легковушки пропускал пешехода, который вышел из-за автобуса.
На месте работают соответствующие службы, движение на этом участке дороги затруднено.
О погибших или пострадавших не сообщается.
Сегодня мы писали о пожаре в Криворожском районе, который произошел на территории частного домовладения.
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