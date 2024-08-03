В Днепре на проспекте Мира грузовик въехал в легковушку на пешеходном переходе

Сегодня в Днепре произошло серьезное ДТП.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».

На проспекте Мира грузовик въехал в легковой автомобиль марки Hyundai.

Инцидент произошел когда водитель легковушки пропускал пешехода, который вышел из-за автобуса.

На месте работают соответствующие службы, движение на этом участке дороги затруднено.

О погибших или пострадавших не сообщается.

Сегодня мы писали о пожаре в Криворожском районе, который произошел на территории частного домовладения.

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