В Днепре на проспекте маршрутчик сбил пешехода: подробности

Когда на место приехала полиция и врачи выяснилось, что пешеход резко выбежал на дорогу в темное время суток. Сейчас уличные фонари не горят, поэтому людей на дороге хуже видно, но по словам свидетелей водитель среагировал быстро и сделал все, что мог, чтобы не задеть пешехода, однако самого ДТП избежать было невозможно. Также выяснилось, что пешеход был пьян.
С телесными повреждениями пострадавшего доставили в больницу.
Во всех деталях ДТП будет разбираться полиция.
Читайте также:
Автор:
Вчера, 28 ноября во время воздушной тревоги многие жители Днепра…
Со временем улицы Днепра меняют не только свой внешний облик,…
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко арестован. Пока что на…
В среду, 30 ноября, в Днепре электротранспорт снова не будет…
Вчера, 28 ноября во время воздушной тревоги многие жители Днепра слышали взрывы. Сегодня в сети показали последствия попадания ракет.
Со временем улицы Днепра меняют не только свой внешний облик, но и названия. Так, Екатеринославский бульвар появился в городе только в 2004 году. До этого эта территория считалась частью прилегающей улицы и тут проходили трамвайные пути.
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко арестован. Пока что на два месяца. Его подозревают в финансовых махинациях при строительстве завода по изготовлению штучных газонов для футбольного поля.
В Украине сложилась сложная ситуация с электроснабжением, но есть возможность давать свет в домах по 5-6 часов в день.
В яхт-клубе "Сич" появился новый житель.
В среду, 30 ноября, в Днепре электротранспорт снова не будет работать.
В Днепре и по всей Украине начали создавать "пункти незламності".
Сегодня, 29 ноября, в 12:19 на линию «101» сообщили, что на перекрестке улиц Грушевского и Соборной поселка Межевая произошла авария.
Днепровские гвардейцы задержали водителей, перевозивших оружие.
Огромные рекламные конструкции вдоль дорог казалось были всегда. Но раньше «биг-борды» выглядели иначе и размещали их в местах наибольшего скопления людей, где горожане проводили свой досуг и отдыхали.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!