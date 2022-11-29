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В Днепре на проспекте маршрутчик сбил пешехода: подробности

Сегодня 21:31
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В Днепре водитель маршрутки сбил пешехода. Инцидент случился на проспекте Богдана Хмельницкого. об этом сообщили свидетели происшествия.

Новости Днепра про В Днепре на проспекте маршрутчик сбил пешехода: подробности

Когда на место приехала полиция и врачи выяснилось, что пешеход резко выбежал на дорогу в темное время суток. Сейчас уличные фонари не горят, поэтому людей на дороге хуже видно, но по словам свидетелей водитель среагировал быстро и сделал все, что мог, чтобы не задеть пешехода, однако самого ДТП избежать было невозможно. Также выяснилось, что пешеход был пьян.

Новости Днепра про В Днепре на проспекте маршрутчик сбил пешехода: подробности

С телесными повреждениями пострадавшего доставили в больницу.

Во всех деталях ДТП будет разбираться полиция.

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