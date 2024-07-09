Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре на проспекте Леси Украинки полностью сгорело авто (ВИДЕО)

Сегодня 20:51
просмотров

В Днепре посреди дороги загорелся автомобиль.

Новости Днепра про В Днепре на проспекте Леси Украинки полностью сгорело авто (ВИДЕО)

Во вторник, 9 июля, на проспекте Леси Украинки полностью сгорело авто. Как сообщают очевидцы, вероятно, загорелась машина одной из служб такси. Предварительно водитель успел спастись.

На место вызвали пожарных, но автомобиль был почти весь охвачен огнем. Спасатели занимаются ликвидацией пожара.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре на проспекте Леси Украинки полностью сгорело авто (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про В Днепре на проспекте Леси Украинки полностью сгорело авто (ВИДЕО)Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре посреди жилого массива заметили дикую птицу с чрезвычайно длинными пальцами (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 21:52
    В Днепре посреди жилого массива заметили дикую птицу с чрезвычайно длинными пальцами (ФОТО)

    В Днепре на одном из водоемов сфотографировали интересную птицу.

    Сердце не выдержало после того, как ракета убила сына и невестку: в Днепре лечится воин с трудной судьбой
    Новости Днепра
    Сегодня 21:32
    Сердце не выдержало после того, как ракета убила сына и невестку: в Днепре лечится воин с трудной судьбой

    В Днепре лечится военный, уже десятилетие защищающий Украину от российских…

    Никополь завел себе город-друга в Шотландии
    Новости Днепра
    Сегодня 20:13
    Никополь завел себе город-друга в Шотландии

    Шотландский город стал побратимом Никополя.

    Как будут выключать свет в Днепре 10 июля
    Новости Днепра
    Сегодня 19:32
    Как будут выключать свет в Днепре 10 июля

    В Днепре и области будут выключать свет весь день.

    Последние новости

    В Днепре посреди жилого массива заметили дикую птицу с чрезвычайно длинными пальцами (ФОТО)
    В Днепре посреди жилого массива заметили дикую птицу с чрезвычайно длинными пальцами (ФОТО)

    В Днепре на одном из водоемов сфотографировали интересную птицу.

    Сегодня 21:52
    2
    просмотров
    Сердце не выдержало после того, как ракета убила сына и невестку: в Днепре лечится воин с трудной судьбой
    Сердце не выдержало после того, как ракета убила сына и невестку: в Днепре лечится воин с трудной судьбой

    В Днепре лечится военный, уже десятилетие защищающий Украину от российских захватчиков.

    Сегодня 21:32
    3
    просмотров
    Никополь завел себе город-друга в Шотландии
    Никополь завел себе город-друга в Шотландии

    Шотландский город стал побратимом Никополя.

    Сегодня 20:13
    2
    просмотров
    Как будут выключать свет в Днепре 10 июля
    Как будут выключать свет в Днепре 10 июля

    В Днепре и области будут выключать свет весь день.

    Сегодня 19:32
    6
    просмотров
    В Днепре ссора в магазине закончилась резней
    В Днепре ссора в магазине закончилась резней

    В Днепре в магазине произошла резня.

    Сегодня 18:48
    3
    просмотров
    Авария на трубопроводе на ж/м Западный в Днепре: когда вернут воду
    Авария на трубопроводе на ж/м Западный в Днепре: когда вернут воду

    Ж/м Западный скоро вернут нормальное водоснабжение.

    Сегодня 17:59
    3
    просмотров
    Знаменитое кафе «Ветерок» у парка Глобы в Днепре: что сейчас на его месте
    Знаменитое кафе «Ветерок» у парка Глобы в Днепре: что сейчас на его месте

    Рядом с одним из входов в парк Глобы в Днепре в начале 1970-х годов открылось небольшое кафе под названием «Ветерок». Оно было популярно среди посетителей парка и знаменито своим мороженым.

    Сегодня 17:22
    2
    просмотров
    В Днепре на Старомостовой трамвай «дал угла» (ВИДЕО)
    В Днепре на Старомостовой трамвай «дал угла» (ВИДЕО)

    Движение затруднено.

    Сегодня 17:19
    1
    просмотров
    Днепропетровщина в тройке регионов Украины, где продали больше всего земли
    Днепропетровщина в тройке регионов Украины, где продали больше всего земли

    Днепропетровская область среди регионов, где продают больше всего сельхозземель.

    Сегодня 16:54
    1
    просмотров
    В Днепре из подъезда многоэтажки украли чугунные батареи
    В Днепре из подъезда многоэтажки украли чугунные батареи

    В Днепре двое мужчин украли чугунные батареи из подъезда.

    Сегодня 16:17
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх