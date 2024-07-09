В Днепре на проспекте Леси Украинки полностью сгорело авто (ВИДЕО)

Во вторник, 9 июля, на проспекте Леси Украинки полностью сгорело авто. Как сообщают очевидцы, вероятно, загорелась машина одной из служб такси. Предварительно водитель успел спастись.
На место вызвали пожарных, но автомобиль был почти весь охвачен огнем. Спасатели занимаются ликвидацией пожара.
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