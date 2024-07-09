В Днепре на проспекте Леси Украинки полностью сгорело авто (ВИДЕО)

На место вызвали пожарных, но автомобиль был почти весь охвачен огнем. Спасатели занимаются ликвидацией пожара.

Во вторник, 9 июля, на проспекте Леси Украинки полностью сгорело авто. Как сообщают очевидцы, вероятно, загорелась машина одной из служб такси. Предварительно водитель успел спастись.

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