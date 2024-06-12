В Днепре на проспекте Калнышевского сбили девушку с собакой (ВИДЕО)

ДТП произошло в среду, 12 июня, на проспекте Петра Калнышевского. Микроавтобус Mercedes сбил женщину с собакой на переходе, пишет Информатор.
Микроавтобус двигался по Калнышевскому в направлении улицы Старочумацкой (бывшая Байкальская). Известно, что девушка вместе с собакой переходила дорогу на зебре, когда на нее наехала маршрутка.
Девушке помогали прохожие. Пострадала также собака, которая была вместе с хозяйкой.
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