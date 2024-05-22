В Днепре на проспекте Калнышевского автомобиль влетел в супермаркет АТБ (ВИДЕО)

В среду, 22 мая, автомобиль протаранил столб у входа в супермаркет АТБ. Как рассказали очевидцы, инцидент произошел на проспекте Калнышевского. Сообщается, что машина якобы задела женщину, которая в тот момент была возле магазина. О состоянии пострадавшей ничего не известно.
На видео и фото, которые распространили в сети, видно, что автомобиль врезался в один из столбов, держащих крыльцо супермаркета. Машина достаточно сильно изуродована. Что с водителем – не сообщается.
У места инцидента собралась толпа. О том, вызвали ли на место правоохранителей или медиков информации по состоянию на данный момент нет.
Напомним, ранее в Днепре водитель въехала в супермаркет АТБ. Это произошло на улице Космической. Владелица автомобиля Mitshubishi Grandis совершила наезд на стеклянную стену супермаркета, в результате чего и разбилась. Позже выяснилось, что водитель была в состоянии алкогольного опьянения.
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