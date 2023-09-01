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В Днепре на проспекте Хмельницкого сбили человека: что известно

Сегодня 17:01
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На месте работают правоохранители.

Новости Днепра про В Днепре на проспекте Хмельницкого сбили человека: что известно

Сегодня, 1 сентября, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого произошла авария.

Там авто сбило мужчину.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

На место ДТП вызвали правоохранителей.

Новости Днепра про В Днепре на проспекте Хмельницкого сбили человека: что известно

Мы обратились за комментарием в полицию.

Журналисту dnepr.info сообщили, что пострадавший жив. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

На месте ДТП работает следователь.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на АЗС столкнулись бензовоз и BMW.

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