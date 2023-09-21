В Днепре на проспекте Хмельницкого произошла авария: движение транспорта и трамваев затруднено

Пожалуйста, будьте осторожны за рулем!

Сегодня, 21 сентября, в Днепре на перекрестке просп. Богдана Хмельницкого и ул. Стромцова произошла авария.

Там столкнулись два легковых автомобиля.

Об этом сообщает Ситуационный центр.

Как видно на фото, опубликованных в соцсетях, один из автомобилей перегородил движение трамваев.

Информации о пострадавших пока нет. На место ДТП вызвали правоохранителей.

На этом участке дороги затруднено движение транспорта и трамваев. Учитывайте это во время поездок по городу!

UPD: движение трамваев возобновлено!

Напомним, ранее мы писали, что на трассе Днепр-Николаев «КАМАЗ» съехал в кювет и врезался в дерево: есть пострадавшие.

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