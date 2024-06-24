В Днепре на проспекте Хмельницкого мужчина с кухонным ножом кричал посреди улицы

Сегодня, 24 июня, в Днепре мужчина с кухонным ножом кричал по улице.

Событие произошло днем ​​на проспекте Богдана Хмельницкого возле дома 16а. Мужчина, вероятно психически больной, стоял с кухонным ножом и кричал. Очевидцы сообщали, что он был «под чем-то». На место приехали три экипажа полиции.

Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию. Там “dnepr.info” сообщили, что мужчине вызвали врачей. Люди не пострадали.

Напомним, ранее мы писали, что в полиции сообщили новые детали по делу матери, которая жестоко убила свою дочь в Кривом Роге.

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