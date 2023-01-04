В Днепре на проспекте Героев повесился мужчина: комментарий полиции

Личность мужчины установили – это местный житель 1955 года рождения.

Как рассказали журналисту Dnepr.info в полиции, сообщение на линию «102» поступило около 07:00.

Сегодня утром, 4 января, в Днепре на проспекте Героев нашли повешенного мужчину.

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