В Днепре на проспекте Героев повесился мужчина: комментарий полиции

Как рассказали журналисту Dnepr.info в полиции, сообщение на линию «102» поступило около 07:00.
Личность мужчины установили – это местный житель 1955 года рождения.
Предварительная правовая квалификация – самоубийство.
Причины устанавливаются.
Читайте также:
Автор:
Еще полвека назад было очень популярно устанавливать на знаковых зданиях…
В среду 4 января в Днепре начали демонтировать "Танк" на…
В Днепре сгорел двухэтажный дом.
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 3 января…
Еще полвека назад было очень популярно устанавливать на знаковых зданиях или на популярных улицах города часы. Сегодня в Днепре их можно пересчитать по пальцам, но они все же есть. По часам не только ориентировались, но и около них назначали встречи…
В среду 4 января в Днепре начали демонтировать "Танк" на Яворницкого.
Сегодня, 4 января, в Днепре и области применены стабилизационные отключения.
В Днепре сгорел двухэтажный дом.
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 3 января отбили 10 атак врага в Луганской и Донецкой областях.
Сегодня в Днепре на маршрутах электротранспорта работают 36 троллейбусов и 41 трамвай.
Оккупанты в ночь на 4 января ударили из тяжелой артиллерии по жилым кварталам Никополя.
С утра 4 января в Днепре работают все повышающие насосные станции (ПНС). Во все дома подаётся вода, давление водоснабжения также в норме.
29 декабря в боях с российскими оккупантами в Луганской области погиб солдат из Каменского Александр Чернявский.
Мобильное приложение Приват24 будет работать без интернета. Об этом сообщили клиентам ПриватБанка в финучреждении.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!