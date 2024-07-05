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В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого столкнулись трамваи

Сегодня 12:22
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На проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре произошло ДТП с участием двух трамваев.

Новости Днепра про В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого столкнулись трамваи

Видео и фото с места инцидента были распространены в местных Telegram-каналах.

На опубликованных материалах видно, что результат столкновения местных трамваев. Вероятно, трамвай сзади на скорости влетел в предыдущий — об этом свидетельствует положение транспорта и значительные повреждения лобового и заднего стекла.

Кроме того, очевидцы сообщают о пострадавших и опубликовали фото, на котором виден мужчина, который, вероятно, травмировался — на его руке можно увидеть кровь.

Новости Днепра про В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого столкнулись трамваи

Однако официальной информации о пострадавших в результате аварии нет. В полиции также нет информации об инциденте.

Корреспонденты dnepr.info узнали у спикера Днепровского районного управления полиции Алины Стадник о том, что на место следователи не выезжали.

В сети также опубликовали фото, где видно, что на месте происшествия работает аварийная служба.

Новости Днепра про В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого столкнулись трамваи

Напомним, в Днепре начали второй этап ремонта по просп. Леси Украинки: есть изменения в работе транспорта.

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