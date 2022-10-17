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В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого сбили лису (ВИДЕО)

Сегодня 13:57
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Черно-бурая лиса гуляла по проспекту среди машин.

Новости Днепра про В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого сбили лису (ВИДЕО)

На проспекте Богдана Хмельницкого сбили лису. Об этом сообщают очевидцы в телеграмм-каналах.

На проспекте Богдана Хмельницкого под авто попала лиса чернобурка, — отмечает автор сообщения.

Известно, что животное не пострадало, но продолжило бродить по проспекту среди машин. Как лиса попала в город – неизвестно. Отметим, что черно-бурая лиса — морфа обычной лисы, которая используется в животноводстве для получения меха, из которого делают одежду, например шубу-чернобурку.

upd: Днепряне сообщают, что лиса может быть домашней. Ее вместе с владелицей раньше видели в этом районе.

 

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