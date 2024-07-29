В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого горели автомобили: что говорят в полиции

В полиции предоставили дополнительную информацию.

В местных Telegram-каналах горожане распространили видео и фото, на которых видно горящее авто ВАЗ. По словам очевидцев, инцидент произошел на проспекте Богдана Хмельницкого около 03:00 в ночь на 28 июля.

По предварительной информации, перед этим свидетели заметили двух неизвестных, которые якобы бросили что-то в автомобиль ВАЗ и скрылись. После этого он якобы загорелся.

На первом видео можно увидеть, как пламя полностью охватило авто, на втором – вероятно, спецслужбы, прибывшие на место и потушившие пожар.

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После этого горожане распространили информацию, что неподалеку от места, где предварительно загорелся ВАЗ, произошло возгорание другого авто, и обнародовали фото, на котором видна поврежденная огнем передняя часть микроавтобуса.

Фото:

Впоследствии в социальных сетях отозвался якобы владелец поврежденного транспорта. Он отметил, что является эксвоенным.

Больше года не выполняю боевые задания, списанный по здоровью, не имею отношений с ТЦК, — сообщил он.

Также отметил, что с помощью буса, купленного за деньги волонтеров, отвозил необходимую помощь на фронт.

Корреспонденты Dnepr.Info получили комментарий спикера Днепровского районного управления полиции Алины Стадник:

По данному факту возбуждено уголовное производство. Идёт следствие.

Напомним, ранее мы писали — поджог авто военных в Днепре и других городах: полиция разоблачила схему российских спецслужб.

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