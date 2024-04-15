В Днепре на проспекте Б. Хмельницкого столкнулись такси Uklon и легковушка

В Днепре произошла незначительная авария с участием такси и легковушки.

В понедельник, 15 апреля, на перекрестке проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Стромцова произошло ДТП.

Об этом сообщили в Ситуационном центре Днепра.

Из-за ДТП наблюдается усложнение движения на этом участке пути.

Предварительно – обошлось без пострадавших. На место вызвали инспекторов патрульной полиции, которые будут выяснять обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее на этом перекрестке ремонтировали трамвайные пути, из-за чего перекрывали движение.

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