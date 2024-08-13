В Днепре на поверхности озера Курячего обнаружили труп

Сегодня, 13 августа, утром местные жители заметили на озере Курячее тело человека.
Как информирует ГСЧС, в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на поверхности воды озера Курячее Амур-Нижнеднепровского района города Днепра обнаружено тело мужчины без признаков жизни.
Уже на месте спасатели увидели, что на расстоянии 10 метров от берега плавает тело человека. С помощью водолазно-спасательного снаряжения четыре чрезвычайника доставили к берегу трут утопленника и передали представителям полиции.
Правоохранители теперь будут устанавливать личность погибшего и обстоятельства его смерти.
Напомним, в Днепре заметили рыбаков, умеющих «ходить по воде».
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