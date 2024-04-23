В Днепре на Победе заметили гигантских рыб (ФОТО)

Больших карпов могут увидеть посетители яхт-клуба Сич на Победе-6.
К реке снова запустили карпов, которые водились здесь в прошлом году. Рыб можно заметить «на мели», они время от времени подплывают к берегу или домикам на воде, сообщает Dnepr.info.
Кроме рыб в водоеме плавают и утки.
Карп обитает в большинстве пресных водоемов Европы и Азии. Эта рыба имеет золотисто-коричневое тело, покрытое большой чешуей. Рыбы этого вида могут достигать веса до 40 кг, но в большинстве случаев их вес составляет от 2 до 5 кг.
Именно меньшие карпы обычно становятся добычей рыбаков в Украине.
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