В Днепре на Победе и Монастырском острове массово гибнет рыба

Массовый мор рыбы был зафиксирован в реке Днепр на Монастырском острове. Сообщается, что берег пляжа покрыт мертвыми мальками. Поэтому там стоит вонь.
Об этом рассказали на странице «GreenPost» в Facebook.
На Гребной Косе на Победе похожая ситуация. Там гибнет большая рыба. Рыбины длиной примерно в 40 сантиметров лежат на берегу реки. Массовый мор происходит и в воде. Это зафиксировали на фото журналисты «dnepr.info».
Массовая гибель рыбы может быть связана с обмелением реки Днепр и жарой. Ранее сообщалось, что вода отошла от берега и стала зеленой. А температура +36 градусов привела к ее быстрому испарению и размножению сине-зеленых водорослей. Экологи отмечали, что такая ситуация угрожает популяции рыбы.
Рыба гибнет и в области на реке Самара. Вблизи села Новоселовка, где протекает водоем, заметили гибель малька рыбы. Очевидцы предполагают, что это происходит из-за отходов, сбрасываемых в реку. Об этом сообщили в местных телеграмм-каналах.
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