В Днепре на Победе выросли антипарковочные грибы

Очень креативно!

К сожалению, очень часто владельцы автомобилей паркуют свои машины в неположенных местах, во дворах многоквартирных домов, на выездах со дворов, у подъездов – так, что эти авто мешают другим жителям. Кроме этого, часто такие машины мешают проезду скорых и бригад спасателей.

Поэтому жители одного из домов на жилом массиве Победа решили бороться с проблемой радикальным способом и установили антипарковочные грибы. Их высота – 60 сантиметров.

Теперь никакие автохамы не смогут там припарковать свой автомобиль. К тому же такие «грибочки» — украшение двора.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: