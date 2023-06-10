В Днепре на Победе возле Бартоломео заметили клубы дыма и открытое пламя: что известно

Сегодня, 10 июня, на жилом массиве Победа возле Бартоломео местные жители заметили открытый огонь и клубы дыма. Это очень напугало днепрян.
Фото и видео с места опубликовали в соцсети.
Некоторые Telegram-каналы сообщают, что возле заведения горит трава, но точной информации пока нет.
Горожане пытаются самостоятельно потушить возгорание. Неизвестно, вызвали ли на место происшествия спасателей.
Если появятся подробности инцидента, мы обязательно их сообщим!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре горела квартира в пятиэтажке: пожарные спасли мужчину.
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