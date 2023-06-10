В Днепре на Победе возле Бартоломео произошел пожар: комментарий ГСЧС

Сегодня, 10 июня, на жилом массиве Победа возле Бартоломео местные жители заметили открытый огонь и клубы дыма.

Это очень напугало днепрян.

Позже в пресс-службе ГСЧС рассказали подробности инцидента. Сообщение о возгорании поступило на линию «101» в 12:30.

На месте спасатели выяснили, что на открытой территории, среди зеленых насаждений горит сухая растительность на площади 0,003 га.

Пожар локализовали в 12:42 и ликвидировали в 12:49.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению возгорания привлекли 4 человека личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре горела квартира в пятиэтажке: пожарные спасли мужчину.

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