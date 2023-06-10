В Днепре на Победе возле Бартоломео произошел пожар: комментарий ГСЧС

Позже в пресс-службе ГСЧС рассказали подробности инцидента. Сообщение о возгорании поступило на линию «101» в 12:30.
На месте спасатели выяснили, что на открытой территории, среди зеленых насаждений горит сухая растительность на площади 0,003 га.
Пожар локализовали в 12:42 и ликвидировали в 12:49.
К счастью, никто не пострадал.
К тушению возгорания привлекли 4 человека личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре горела квартира в пятиэтажке: пожарные спасли мужчину.
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