В Днепре на Победе водитель маршрутки нашел пропавшего мальчика

В Днепре мужчина во время прогулки потерял своего 6-летнего внука.

18 ноября около 15:00 в полицию обратилась взволнованная женщина и сообщила, что пропал её маленький сын. Горожанка рассказала, что ребенок гулял с дедушкой на Набережной Победы. В какой-то момент пожилой мужчина отвлекся и потерял мальчика из виду. У женщины были подозрения, что ребенок мог сесть в маршрутку.

Пока патрульные искали мальчика на линию «102» позвонила диспетчер маршрутного такси и сообщила, что водитель обнаружил у себя в салоне маленького ребенка без взрослых. Им оказался тот самый мальчик, который потерялся на Победе. Ребенка вернули матери.

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