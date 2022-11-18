В Днепре на Победе водитель маршрутки нашел пропавшего мальчика

18 ноября около 15:00 в полицию обратилась взволнованная женщина и сообщила, что пропал её маленький сын. Горожанка рассказала, что ребенок гулял с дедушкой на Набережной Победы. В какой-то момент пожилой мужчина отвлекся и потерял мальчика из виду. У женщины были подозрения, что ребенок мог сесть в маршрутку.
Пока патрульные искали мальчика на линию «102» позвонила диспетчер маршрутного такси и сообщила, что водитель обнаружил у себя в салоне маленького ребенка без взрослых. Им оказался тот самый мальчик, который потерялся на Победе. Ребенка вернули матери.
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