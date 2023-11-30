В Днепре на Победе в переулке Добровольцев столкнулись Hyundai и Citroen: детали

В четверг, 30 ноября, на ж/м Победа, а именно в переулке Добровольцев не разминулись Hyundai и Citroen. Машины столкнулись посреди дороги. К счастью, обошлось без пострадавших, хотя у Citroen значительно поврежден бампер.
На месте работает полиция. Об этом сообщает Dnepr.info.
Напомним, сегодня также произошло серьезное ДТП на Запорожском шоссе. Там столкнулись Ford и Volkswagen: один из автомобилей «улетел» в забор. По предварительным данным, Ford двигался по Запорожскому шоссе в сторону ТРЦ «Дафи». Когда он возвращал на Генерала Пушкина, в него врезался Volkswagen, ехавший по Запорожскому шоссе в направлении проспекта Богдана Хмельницкого.
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