В Днепре на Победе скоро появится новая зона отдыха: что там будет

Новая зона отдыха появится на Победе.

В Днепре завершают работы на территории сквера возле дома №17 на проспекте Героев. Ранее сообщалось, что на территории старой зеленой зоны появится новое место для отдыха.

Точной даты завершения работ не сообщали, но местные жители сообщают, что в новом сквере уже высадили новые деревья, кустарники и садовую зелень, а также поставили лавочки-качели.

Новая зона отдыха по проспекту Героев почти готова! Много будет зеленые, а еще хорошие скамейки-качели! Надеемся что жители будут бережно ко всему относиться! Ждем завершения! — говорится в сообщении Facebook-сообщества Наша Победа.

Будет много деревьев.

В сквере уже высадили кусты.

Люди уже отдыхают на лавочках.

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