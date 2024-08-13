В Днепре на Победе скоро появится новая зона отдыха: что там будет

В Днепре завершают работы на территории сквера возле дома №17 на проспекте Героев. Ранее сообщалось, что на территории старой зеленой зоны появится новое место для отдыха.
Точной даты завершения работ не сообщали, но местные жители сообщают, что в новом сквере уже высадили новые деревья, кустарники и садовую зелень, а также поставили лавочки-качели.
Новая зона отдыха по проспекту Героев почти готова! Много будет зеленые, а еще хорошие скамейки-качели! Надеемся что жители будут бережно ко всему относиться! Ждем завершения! — говорится в сообщении Facebook-сообщества Наша Победа.
Будет много деревьев.
В сквере уже высадили кусты.
Люди уже отдыхают на лавочках.
Читайте также:
Автор:
В Днепре в новом учебном году будут работать художественные, спортивные…
Последние несколько недель лета отличное время для путешествий по Украине.…
В Днепре в парке Глобы цветут тыквы и дыни.
В Днепре появились новые актуальные вакансии с высокой зарплатой.
В 1920-х годах многие церкви в Днепре превратились в склады, амбары и музеи, аналогичная участь ждала и местные синагоги. Их превращали в жилые дома и общежития. Во многих из них до сих пор живут люди, либо же сдаются помещения в…
В Днепре в новом учебном году будут работать художественные, спортивные школы и внешкольные заведения.
Последние несколько недель лета отличное время для путешествий по Украине. Кроме рек, озер и гор в нашей стране есть замки необычайной красоты и каждый со своей удивительной историей.
Жителя Кривого Рога, пересылавшего по почте оружие, судили.
В Днепре в парке Глобы цветут тыквы и дыни.
В Днепре появились новые актуальные вакансии с высокой зарплатой.
В Днепре дети из одной семьи подхватили кишечную палочку.
В Днепре на одном из водоемов обнаружили труп.
В Днепре зафиксировали рыбаков, стоявших на воде посреди реки.
Днепрянина уличили в шпионаже в пользу РФ.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!