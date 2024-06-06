В Днепре на Победе сбили девушку — лежала в луже крови: комментарий полиции

В Днепре на проспекте Героев произошла авария, в результате которой пострадала молодая девушка.

Видео с этим случаем распространилось в местных группах социальной сети Telegram.

Видно, что пострадавшая лежит в луже крови и не двигается. Вокруг нее собрались неравнодушные граждане, пытавшиеся оказать первую помощь. Недалеко от места приехала карета «скорой».

Корреспонденты dnepr.info взяли комментарий у спикера Днепровского районного управления полиции Алины Стадник. Выяснилось, что девушку сбил водитель 1996 года рождения.

В результате ДТП 24-летняя девушка получила телесные повреждения. На месте работали следователи по ДТП. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 286 Уголовного кодекса Украины, — сообщила спикер.

О состоянии девушки пока не сообщается.

Примечание: согласно статье 286 УК Украины нарушителю грозит уголовная ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее телесное повреждение потерпевшей.

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