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В Днепре на Победе сбили девушку — лежала в луже крови: комментарий полиции

Сегодня 09:49
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В Днепре на проспекте Героев произошла авария, в результате которой пострадала молодая девушка.

Новости Днепра про В Днепре на Победе сбили девушку — лежала в луже крови: комментарий полиции

Видео с этим случаем распространилось в местных группах социальной сети Telegram.

Видно, что пострадавшая лежит в луже крови и не двигается. Вокруг нее собрались неравнодушные граждане, пытавшиеся оказать первую помощь. Недалеко от места приехала карета «скорой».

Корреспонденты dnepr.info взяли комментарий у спикера Днепровского районного управления полиции Алины Стадник. Выяснилось, что девушку сбил водитель 1996 года рождения.

В результате ДТП 24-летняя девушка получила телесные повреждения. На месте работали следователи по ДТП. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 286 Уголовного кодекса Украины, — сообщила спикер.

О состоянии девушки пока не сообщается.

Примечание: согласно статье 286 УК Украины нарушителю грозит уголовная ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее телесное повреждение потерпевшей.

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Новости Днепра про В Днепре на Победе сбили девушку — лежала в луже крови: комментарий полицииУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на Победе сбили девушку — лежала в луже крови: комментарий полицииРусский

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