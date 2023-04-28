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В Днепре на Победе произошла авария: движение затруднено

Сегодня 19:45
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Около McDonald's на Победе произошло ДТП.

Новости Днепра про В Днепре на Победе произошла авария: движение затруднено

В сторону улицы Космической создается огромная пробка. Движение транспорта затруднено.
 
По предварительной информации, пострадавших нет. Место аварии огородили конусами, работают патрульные полицейские.

Новости Днепра про В Днепре на Победе произошла авария: движение затруднено

Новости Днепра про В Днепре на Победе произошла авария: движение затруднено

Новости Днепра про В Днепре на Победе произошла авария: движение затруднено

Фото: dnepr.info

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