В Днепре на Победе произошла авария: движение затруднено

По предварительной информации, пострадавших нет. Место аварии огородили конусами, работают патрульные полицейские.

Около McDonald's на Победе произошло ДТП.

В Днепре в центре города "античный" архитектурный артефакт упал прямо…

Сегодня по состоянию на 18:00 из-за ремонтных работ жители одной…

29 ноября Олег погиб. Ему было 36 лет.

Одна из улиц Днепра осталась без воды: ситуация на вечер 28 апреля Сегодня по состоянию на 18:00 из-за ремонтных работ жители одной из улиц Днепра остались без воды. просмотров

В Днепре прямо с неба упал «античный» артефакт В Днепре в центре города "античный" архитектурный артефакт упал прямо с неба. 0 просмотров

В Умани возросло количество погибших в результате атаки РФ В Умани в результате ночной ракетной атаки по городу погибли 21 человек. просмотров

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