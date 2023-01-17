В Днепре на Победе продолжают разбирать завалы и искать пропавших без вести

Сегодня 17 января в Днепре третий день траура по погибшим из-за ракетного удара россии по жилому дому. На Победе продолжают разбирать завалы и искать пропавших без вести 25 человек.

Об этом сообщает Дніпровський городской совет.

В результате ракетного удара:

погибли 40 человек. Из которых деблокировано 37 тел погибших (в том числе 3 ребенка, 16 погибших устанавливаются) и 3 фрагмента человеческих тел (переданы в судебно-медицинскую экспертизу для идентификации);

спасены 39 человек (из них 6 детей);

травмированы 76 человек (из них 14 детей).

С момента ракетной атаки получено 47 сообщений о без вести пропавших. Из них – 18 человек установлено погибшими, 4 человека найдены живыми (у родственников, в больницах). Поиск 25 человек продолжается. И будет продолжаться, пока спасатели не разберут все завалы на месте ракетного удара.

Коммунальные службы продолжают вывозить обломки дома. Уже вывезено более 9 тысяч тонн разрушенных конструкций и 41 поврежденный автомобиль.

Все службы пособия работают в усиленном режиме. Для ликвидации последствий террористической атаки россии против мирного населения Днепра привлечены 418 человек. Это сотрудники ГСЧС, Нацполиции, Нацгвардии, экстренной медицинской помощи и коммунальных служб. Кроме того, на месте ракетного удара работает 59 единиц техники.

Из-за ракетного удара россии на жилмассиве Победа полностью разрушены 72 квартиры. Еще 236 квартир не подлежит восстановлению. По заданию городских властей жителям пострадавших квартир, а это более 400 человек, нашли убежище в общежитиях города и другое временное жилье. В дальнейшем вопросом обеспечения пострадавших постоянным жильем вместо утраченного будет заниматься государство.

По заданию городского головы Бориса Филатова в Днепре сейчас выделили 3 учебных заведения для временного проживания 400 человек. Они находятся по адресам:

УВК № 111, ул. Набережная Победы, 138

УВК № 130, просп. Героев, 38 Центр;

Центр «Штурм», ул. Гетмана Петра Дорошенко, 9

В пунктах дежурят медики, психологи, можно согреться, поесть и выпить горячие напитки.

Все, кто пострадал от ракетного удара в жилой дом, могут получить теплые вещи, средства гигиены и другие необходимые вещи в Центре «Штурм» по адресу ул. Гетмана Петра Дорошенко, 9

Возле разрушенного дома городская полиция разместила палатку, в которой правоохранители принимают заявления от пострадавших в результате ракетного удара. Сделано это для удобства пострадавших горожан.

Кроме того, для поиска без вести пропавших родных и знакомых просим обращаться по телефонам полиции Днепра:

+380 (93) 665 95 82

+380 (50) 622 89 46

Также рядом с местом трагедии развернуто 16 палаток для обогрева и питания пострадавших, выдачи одежды и вещей первой необходимости, а также работы всех задействованных подразделений и служб. Там можно получить юридическую и психологическую помощь.

В администрации Соборного района Днепра открыли штаб помощи пострадавшим в результате ракетного удара по дому. Штаб работает ежедневно с 8 до 20 на площади Шевченко, 7.

В Штабе можно:

подать документы на получение материальной помощи для возмещения ущерба, нанесенного имуществу;

подать документы на получение материальной помощи для лечения пострадавшим лицам;

подать документы на получение материальной помощи семьям погибших;

восстановить утраченный или поврежденный паспорт гражданина Украины;

получить свидетельство о смерти погибшего.

Проконсультироваться, куда приносить документы и другие подробности, можно по телефону – (068) 557-34-19.

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