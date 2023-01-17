В Днепре на Победе продолжают разбирать завалы и искать пропавших без вести

Об этом сообщает Дніпровський городской совет.
В результате ракетного удара:
С момента ракетной атаки получено 47 сообщений о без вести пропавших. Из них – 18 человек установлено погибшими, 4 человека найдены живыми (у родственников, в больницах). Поиск 25 человек продолжается. И будет продолжаться, пока спасатели не разберут все завалы на месте ракетного удара.
Коммунальные службы продолжают вывозить обломки дома. Уже вывезено более 9 тысяч тонн разрушенных конструкций и 41 поврежденный автомобиль.
Все службы пособия работают в усиленном режиме. Для ликвидации последствий террористической атаки россии против мирного населения Днепра привлечены 418 человек. Это сотрудники ГСЧС, Нацполиции, Нацгвардии, экстренной медицинской помощи и коммунальных служб. Кроме того, на месте ракетного удара работает 59 единиц техники.
Из-за ракетного удара россии на жилмассиве Победа полностью разрушены 72 квартиры. Еще 236 квартир не подлежит восстановлению. По заданию городских властей жителям пострадавших квартир, а это более 400 человек, нашли убежище в общежитиях города и другое временное жилье. В дальнейшем вопросом обеспечения пострадавших постоянным жильем вместо утраченного будет заниматься государство.
По заданию городского головы Бориса Филатова в Днепре сейчас выделили 3 учебных заведения для временного проживания 400 человек. Они находятся по адресам:
В пунктах дежурят медики, психологи, можно согреться, поесть и выпить горячие напитки.
Все, кто пострадал от ракетного удара в жилой дом, могут получить теплые вещи, средства гигиены и другие необходимые вещи в Центре «Штурм» по адресу ул. Гетмана Петра Дорошенко, 9
Возле разрушенного дома городская полиция разместила палатку, в которой правоохранители принимают заявления от пострадавших в результате ракетного удара. Сделано это для удобства пострадавших горожан.
Кроме того, для поиска без вести пропавших родных и знакомых просим обращаться по телефонам полиции Днепра:
Также рядом с местом трагедии развернуто 16 палаток для обогрева и питания пострадавших, выдачи одежды и вещей первой необходимости, а также работы всех задействованных подразделений и служб. Там можно получить юридическую и психологическую помощь.
В администрации Соборного района Днепра открыли штаб помощи пострадавшим в результате ракетного удара по дому. Штаб работает ежедневно с 8 до 20 на площади Шевченко, 7.
В Штабе можно:
Проконсультироваться, куда приносить документы и другие подробности, можно по телефону – (068) 557-34-19.
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