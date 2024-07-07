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В Днепре на Победе догхантеры травят собак

Сегодня 13:41
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В Днепре на Набережной Победы неизвестные рассыпали яд на газоне.

Новости Днепра про В Днепре на Победе догхантеры травят собак

Об этом сообщает ДнепрТВ.

Живодеры намеренно разбрасывают крысиный яд в местах выгула домашних любимцев и на газонах.

Страдают как уличные, так и домашние собаки. Если хозяин не будет внимательным, то собака может легко отравиться.

Мы с собакой около 6 утра вышли на прогулку, и я увидела разбросанные розовые пилюли. Это крысиный яд, от которого животное умирает в бешеных муках. Мы прошли по аллее, я насобирала 2 больших пакета. Позже люди тоже собирали. Вечером мы продолжали находить их. То есть их было очень и очень много, — рассказала владелица собаки Алина Дехтяренко.

Кроме собак, пострадать могут маленькие дети, птицы и бездомные животные.

Первые симптомы появляются уже через 10-40 минут. Собака начинает дрожать и выделять слюну.

В таком случае нужно немедленно вызвать рвоту с помощью раствора соды и воды, после чего немедленно ехать к ветеринару.

Прошлой осенью догхантеры убили 4 собак на Победе и похоже на то, что активизировались снова.

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