В Днепре на Победе был замечен трехэтажный гараж-замок (ФОТО)

Не царь-балконами единственными.

В Днепре на ж/м Победе был замечен двухэтажный гараж. На странное сооружение обратили внимание в Facebook-сообществе «Наша Победа».

Интересный гараж в форме замка на Победе, — говорится в сообщении.

Как рассказали местные жители в комментариях, это не совсем гараж и точно не замок.

Это хитрая голубятня, потому что там гараж, а уже потом голубятня. Гаражи ставить было нельзя, а вот голубятни разрешали, — объясняют днепряне.

Таким образом, на первом этаже могли оставлять машины, а второй и третий использовали по назначению.

Находится здание напротив 2 корпуса дома на Набережной Победы, 118.

Это голубятня. И, скорее всего, такие голубятни строили для благоустройства дворов при строительстве домов. У нас в 118-м было целых две таких, потому что и двор большой. Одной заботился дядя Миша. Дядя Миша имел одну руку, но ловко держал голубей и парав все здание. Голуби действительно жили в том голубятне в верхнем домике, – рассказывает горожанка Татьяна.

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