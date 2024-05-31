В Днепре на Победе был замечен трехэтажный гараж-замок (ФОТО)

В Днепре на ж/м Победе был замечен двухэтажный гараж. На странное сооружение обратили внимание в Facebook-сообществе «Наша Победа».
Интересный гараж в форме замка на Победе, — говорится в сообщении.
Как рассказали местные жители в комментариях, это не совсем гараж и точно не замок.
Это хитрая голубятня, потому что там гараж, а уже потом голубятня. Гаражи ставить было нельзя, а вот голубятни разрешали, — объясняют днепряне.
Таким образом, на первом этаже могли оставлять машины, а второй и третий использовали по назначению.
Находится здание напротив 2 корпуса дома на Набережной Победы, 118.
Это голубятня. И, скорее всего, такие голубятни строили для благоустройства дворов при строительстве домов. У нас в 118-м было целых две таких, потому что и двор большой. Одной заботился дядя Миша. Дядя Миша имел одну руку, но ловко держал голубей и парав все здание. Голуби действительно жили в том голубятне в верхнем домике, – рассказывает горожанка Татьяна.
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