В Днепре на Победе-4 произошло ДТП с двумя маршрутками

Напомним, это уже не первое ДТП на Победе на сегодня. Утром у ТЦ Новый континент столкнулись три маршрутки. Из-за этого было затруднено движение троллейбусов.

Известно, что в аварию попали маршрутки 18 и 29. На месте ДТП затруднено движение. Предварительно, без пострадавших.

В среду, 19 октября, на жилом массиве Победа произошло ДТП с двумя маршрутками. Об этом сообщает Dnepr.info.

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