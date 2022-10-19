В Днепре на Победе-4 произошло ДТП с двумя маршрутками

В среду, 19 октября, на жилом массиве Победа произошло ДТП с двумя маршрутками. Об этом сообщает Dnepr.info.
Известно, что в аварию попали маршрутки 18 и 29. На месте ДТП затруднено движение. Предварительно, без пострадавших.
В обстоятельствах дела разбирается патрульная полиция.
Напомним, это уже не первое ДТП на Победе на сегодня. Утром у ТЦ Новый континент столкнулись три маршрутки. Из-за этого было затруднено движение троллейбусов.
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