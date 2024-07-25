В Днепре на пляже «Солнечном» погибла 21-летняя девушка

Несчастный случай произошел на пляже «Солнечный». Там 21-летняя девушка пошла купаться в воду пропала. Водолазы-спасатели вытащили тело на берег, где пытались провести реанимационные мероприятия. Однако спасти его не удалось.
По предварительной информации, девушка употребляла алкоголь, прежде чем пошла в воду. Об этом сообщили в телеграмм-канале «ХД Днепр».
По поводу этого инцидента мы обратились в полицию. Там «dnepr.info» подтвердили факт гибели в водоеме 21-летней девушки на пляже «Солнечном».
Напомним, ранее мы также писали, что в связи с военным положением купаться в открытых водоемах запрещено.
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