В Днепре на пляже «Солнечном» погибла 21-летняя девушка

Вчера, 24 июля, в Днепре утонула девушка.

Несчастный случай произошел на пляже «Солнечный». Там 21-летняя девушка пошла купаться в воду пропала. Водолазы-спасатели вытащили тело на берег, где пытались провести реанимационные мероприятия. Однако спасти его не удалось.

По предварительной информации, девушка употребляла алкоголь, прежде чем пошла в воду. Об этом сообщили в телеграмм-канале «ХД Днепр».

По поводу этого инцидента мы обратились в полицию. Там «dnepr.info» подтвердили факт гибели в водоеме 21-летней девушки на пляже «Солнечном».

Напомним, ранее мы также писали, что в связи с военным положением купаться в открытых водоемах запрещено.

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