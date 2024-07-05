В Днепре на пляже Монастырского острова украли душ

В Департаменте парков и рекреаций пожаловались на неизвестных вандалов, укравших душевые лейки на пляже Монастырского острова.
В начале лета КП «Городская инфраструктура» для комфорта посетителей, в том числе и спортсменов, обновило и отремонтировало 2 душевых на пляже.
Впрочем, в июне недобросовестные посетители украли уже 3 душевых комплекта: душевые лейки и кнопки запуска воды.
Коммунальщики сообщают, что из-за этого страдают люди, занимающиеся волейболом и другими видами спорта на пляже, а также обычные отдыхающие.
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