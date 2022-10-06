В Днепре на пешеходном переходе Suzuki сбил 15-летнюю девочку

Вчера, 5 октября, в Днепре возле ТЦ "Вавилон" произошло ДТП.

Там на пешеходном переходе автомобиль Suzuki сбил 15-летнюю девочку. Ее госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает «Информатор».

Как рассказал водитель, потерпевшая, разговаривая по телефону, выбежала на пешеходный переход. Мужчина приложил все усилия, чтобы затормозить, но, к сожалению, избежать столкновения не удалось.

Все детали аварии выяснит следователь по ДТП.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре водитель иномарки сбил 85-летнего велосипедиста.

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