В Днепре на пересечении улиц Воскресенской и Владимира Великого столкнулись фура и Subaru

В четверг, 20 июня, на пересечении улиц Воскресенской и Владимира Великого произошло ДТП. Столкнулись фура и Subaru. Предварительно обошлось без пострадавших.

В Днепре коммунальщики жалуются на обрывающих лаванду вандалов.

В центре Днепра неизвестные напали на военного.

В Днепре вандалы уничтожают лавандовые поляны В Днепре коммунальщики жалуются на обрывающих лаванду вандалов. 1 просмотров