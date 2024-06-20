В Днепре на пересечении улиц Воскресенской и Владимира Великого столкнулись фура и Subaru

В четверг, 20 июня, на пересечении улиц Воскресенской и Владимира Великого произошло ДТП. Столкнулись фура и Subaru. Предварительно обошлось без пострадавших.
Из-за ДТП затруднено движение и собирается небольшая пробка, сообщает Днепр Инфо.
Водители ждут патрульную полицию.
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