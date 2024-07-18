В Днепре на перекрестке проспекта Героев и бульвара Славы второй день посреди дороги стоит автобус

Загадочный автобус стоит второй день на ж/м Победа.

На перекрестке бульвара Славы и проспекта Героев второй день стоит автобус, сообщает Днепр Инфо.

Скорее всего, это междугородний рейсовый автобус, ведь он отмечен табличкой Днепр – Новомосковск.

Появилась маршрутка на этой локации вечером 17 июля.

Автобус стоит по обе стороны дороги и не сильно мешает движению транспорта. Что же случилось с транспортом пока выяснить не удалось.

Напомним, в Днепре на проспекте Яворницкого из-за ДТП трамвай преградил дорогу.

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