В Днепре на перекрестке проспекта Героев и бульвара Славы второй день посреди дороги стоит автобус

На перекрестке бульвара Славы и проспекта Героев второй день стоит автобус, сообщает Днепр Инфо.
Скорее всего, это междугородний рейсовый автобус, ведь он отмечен табличкой Днепр – Новомосковск.
Появилась маршрутка на этой локации вечером 17 июля.
Автобус стоит по обе стороны дороги и не сильно мешает движению транспорта. Что же случилось с транспортом пока выяснить не удалось.
Напомним, в Днепре на проспекте Яворницкого из-за ДТП трамвай преградил дорогу.
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