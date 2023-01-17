В Днепре на Паникахи Renault сбил женщину, которая переходила дорогу по зебре: полиция ищет свидетелей

Там водитель автомобиля Renault Kangoo сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии пострадавшая получила телесные повреждения.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Но правоохранителям нужна помощь свидетелей.
Поэтому, если вы видели момент ДТП или его снял ваш видеорегистратор, сообщите об этом по телефону (067) 565 46 58.
Важна любая информация!
Читайте также:
Автор:
Днепрян призвали отказаться от массовых мероприятий и купаний на Крещение.
Во вторник, 17 января, на перекрестке Слобожанского проспекта и улицы…
Из-за аварий и отключения света в Днепре частично нет воды…
Патрулируя по центральной части города, инспекторы заметили в одном из…
Днепрян призвали отказаться от массовых мероприятий и купаний на Крещение.
Во вторник, 17 января, на перекрестке Слобожанского проспекта и улицы Воронежской произошла авария. Столкнулись Ford и Toyota, на которой ехали врачи-волонтеры организации «Врачи без границ».
Из-за аварий и отключения света в Днепре частично нет воды и отопления. О ситуации на вечер 17 января рассказали в городском совете Днепра.
Сегодня, 17 января, в социальных сетях днепряне начали распространять "новые графики" отключений света.
Патрулируя по центральной части города, инспекторы заметили в одном из парков подозрительного гражданина.
В субботу, 14 января, российская ракета попала в многоэтажку в Днепре, разрушив два подъезда, а с ними жизни десятков человек.
Как потенциальная война между Китаем и Тайванем может отразиться на войне и послевоенном восстановлении Украины и почему посмотрев на рФ КНР решила отказаться от силового нападения на остров – мнение экспертов собирали журналисты dnepr.info
К сожалению, количество погибших в результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре возросло.
В субботу, 14 января, российские оккупанты ударили ракетой Х-22 по многоэтажке на Набережной Победы.
В Днепре спасают маленького избитого котика.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!