В Днепре на Паникахи Renault сбил женщину, которая переходила дорогу по зебре: полиция ищет свидетелей

Поэтому, если вы видели момент ДТП или его снял ваш видеорегистратор, сообщите об этом по телефону (067) 565 46 58.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Но правоохранителям нужна помощь свидетелей.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Там водитель автомобиля Renault Kangoo сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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