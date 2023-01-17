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  • В Днепре на Паникахи Renault сбил женщину, которая переходила дорогу по зебре: полиция ищет свидетелей

В Днепре на Паникахи Renault сбил женщину, которая переходила дорогу по зебре: полиция ищет свидетелей

Сегодня 18:31
просмотров

17 октября 2022 года в 6:20 на улице Паникахи произошла авария.

Новости Днепра про В Днепре на Паникахи Renault сбил женщину, которая переходила дорогу по зебре: полиция ищет свидетелей

Там водитель автомобиля Renault Kangoo сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии пострадавшая получила телесные повреждения.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Но правоохранителям нужна помощь свидетелей.

Поэтому, если вы видели момент ДТП или его снял ваш видеорегистратор, сообщите об этом по телефону (067) 565 46 58.

Важна любая информация!

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Новости Днепра про В Днепре на Паникахи Renault сбил женщину, которая переходила дорогу по зебре: полиция ищет свидетелейУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на Паникахи Renault сбил женщину, которая переходила дорогу по зебре: полиция ищет свидетелейРусский

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