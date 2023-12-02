В Днепре на Паникахи произошло ДТП: на месте образовалась пробка

В Днепре на улице Паникахи произошло ДТП.
Автомобиль Dacia столкнулся с Mitsubishi.
На месте образовалась пробка, водителям рекомендовано учитывать это при планировании поездки на ж/м Тополь.
Движение затруднено в сторону супермаркета «Сільпо».
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