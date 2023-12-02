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В Днепре на Паникахи произошло ДТП: на месте образовалась пробка

Сегодня 13:30
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ДТП на ж/м Тополь несколько усложнило движение.

Новости Днепра про В Днепре на Паникахи произошло ДТП: на месте образовалась пробка

В Днепре на улице Паникахи произошло ДТП.

Автомобиль Dacia столкнулся с Mitsubishi.

На месте образовалась пробка, водителям рекомендовано учитывать это при планировании поездки на ж/м Тополь.

Движение затруднено в сторону супермаркета «Сільпо».

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