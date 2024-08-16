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В Днепре на остановке заметили «ждавшего» маршрутку Ленина (ФОТО)

Сегодня 20:02
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"Вождя пролетариата" заметили в Днепре.

Новости Днепра про В Днепре на остановке заметили

Статую Ленина заметили в Днепре на ж/м Тополь. В сети выложили фото с «коммунистическим вождем», который якобы стоял и ждал маршрутку.

Просто Ленин ждет своей маршрутки на Тополе, — сообщили очевидцы.

Когда именно было отснято фото не уточняется. Остается загадкой и то, зачем кому-то понадобилось приносить статую Ленина в полный рост на остановку общественного транспорта.

Заметим, что владельцев скульптуры могли привлечь к административной ответственности за коммунистическую пропаганду. Впрочем, если Ленина использовали как музейный экспонат или в процессе научной деятельности, то вопросов бы к его хозяевам не было.

Запрет не распространяется на случаи использования символики:

  • на документах, принятых или выданных до 1991 года;
  • в экспозициях музеев, тематических выставках, Музейном фонде Украины, а также библиотечных фондах на разных носителях информации;
  • в произведениях искусства, созданных до вступления в силу настоящего Закона;
  • в процессе научной деятельности;
  • на оригиналах боевых знамен;
  • на наградах и других наградах, которыми награждались лица до 1991 года и в течение 1991-2015 годов в связи с годовщиной событий периода
  • Вторая мировая война;
  • на нагробных сооружениях;
  • при изложении или реконструкции исторических событий;
  • в частных коллекциях;
  • как объектов антикварной торговли;

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