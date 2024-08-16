В Днепре на остановке заметили «ждавшего» маршрутку Ленина (ФОТО)

Статую Ленина заметили в Днепре на ж/м Тополь. В сети выложили фото с «коммунистическим вождем», который якобы стоял и ждал маршрутку.
Просто Ленин ждет своей маршрутки на Тополе, — сообщили очевидцы.
Когда именно было отснято фото не уточняется. Остается загадкой и то, зачем кому-то понадобилось приносить статую Ленина в полный рост на остановку общественного транспорта.
Заметим, что владельцев скульптуры могли привлечь к административной ответственности за коммунистическую пропаганду. Впрочем, если Ленина использовали как музейный экспонат или в процессе научной деятельности, то вопросов бы к его хозяевам не было.
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