В Днепре на остановке заметили «ждавшего» маршрутку Ленина (ФОТО)

"Вождя пролетариата" заметили в Днепре.

Статую Ленина заметили в Днепре на ж/м Тополь. В сети выложили фото с «коммунистическим вождем», который якобы стоял и ждал маршрутку.

Просто Ленин ждет своей маршрутки на Тополе, — сообщили очевидцы.

Когда именно было отснято фото не уточняется. Остается загадкой и то, зачем кому-то понадобилось приносить статую Ленина в полный рост на остановку общественного транспорта.

Заметим, что владельцев скульптуры могли привлечь к административной ответственности за коммунистическую пропаганду. Впрочем, если Ленина использовали как музейный экспонат или в процессе научной деятельности, то вопросов бы к его хозяевам не было.

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на документах, принятых или выданных до 1991 года;

в экспозициях музеев, тематических выставках, Музейном фонде Украины, а также библиотечных фондах на разных носителях информации;

в произведениях искусства, созданных до вступления в силу настоящего Закона;

в процессе научной деятельности;

на оригиналах боевых знамен;

на наградах и других наградах, которыми награждались лица до 1991 года и в течение 1991-2015 годов в связи с годовщиной событий периода

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на нагробных сооружениях;

при изложении или реконструкции исторических событий;

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