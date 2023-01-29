В Днепре на остановке загорелась маршрутка (ВИДЕО)

Напомним, ранее мы публиковали график работы общественного транспорта на 29 января.

Что стало причиной возгорания – точно неизвестно. Предварительно, это могло произойти из-за неисправности автобуса.

На опубликованном видео виден дым и небольшое возгорание в салоне маршрутки. Всех пассажиров эвакуировали, а водитель пытается своими силами потушить пожар.

На Солнечном загорелся 35 автобус, говорится в сообщении.

Это произошло вблизи жилого массива Солнечный. Об этом сообщили днепряне в соцсетях.

В воскресенье 29 января в Днепре загорелся автобус.

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