В Днепре на остановке загорелась маршрутка (ВИДЕО)

Это произошло вблизи жилого массива Солнечный. Об этом сообщили днепряне в соцсетях.
На Солнечном загорелся 35 автобус, говорится в сообщении.
На опубликованном видео виден дым и небольшое возгорание в салоне маршрутки. Всех пассажиров эвакуировали, а водитель пытается своими силами потушить пожар.
Что стало причиной возгорания – точно неизвестно. Предварительно, это могло произойти из-за неисправности автобуса.
Напомним, ранее мы публиковали график работы общественного транспорта на 29 января.
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