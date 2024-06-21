В Днепре на одной из улиц расклеили доллары и евро, но есть нюанс

В Днепре заметили расклеенные доллары и евро.

Доллары и евро заметили на Набережной. Они фальшивы и имеют надпись с приглашением работать в офисах. В каких именно не указывается.

Фото распространили в местном телеграмм-канале. Кто расклеил по городу фальшивые деньги, неизвестно.

Отметим, если вы пришли в супермаркет и у вас обнаружили фальшивые деньги, следует обратиться в ближайшее отделение любого банка. Однако если у вас больше, чем одна фальшивая купюра, то могут вызвать полицию. Максимальный срок заключения за изготовление и распространение поддельных купюр составляет 12 лет.

Как определить фальшивые деньги

под ультрафиолетовым освещением поддельная банкнота теряет цвет;

следует обратить внимание на водяные знаки, защитные ленты и рельефные изображения;

банкноту нужно хорошо прощупать, настоящая купюра – рельефная;

цветовая гамма фальшивки отличается от цвета реальных денег;

у фальшивой купюры могут расслаиваться края;

на поддельной гривне не совпадают части сквозного защитного элемента;

на всех новых банкнотах есть оптически изменяющийся защитный элемент, который изменяет при наклоне цвет с сиреневого на оливковый.

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