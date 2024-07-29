В Днепре на одной из улиц появится необычная велодорожка с зеленым буфером

На улице Независимости (эксТитова) обустраивают новую велодорожку. Об этом сообщили в сообществе Urban Dnipro.
Сообщается, что очерки будущей велосипедной дорожки уже видны, осталось заасфальтировать. Кроме этого, здесь появится зеленый буфер между дорогой для велосипедистов и проезжей частью.
И для пешеходов, и для велосипедистов в разное время суток будет теньок.
Также для комфорта пешеходов мы изменили угол падения солнечных лучей и направили их прямо на велодорожку, чтобы пешеходы всегда имели тень, а велосипедисты всегда жарились на солнце. Последний абзац, конечно, шутка, но во время ремонта действительно звучали жалобы, что у пешеходов отобрали тень и отдали ее велосипедистам, — пишут урбанисты.
Так выглядит велодорожка сейчас.
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