В Днепре на одной из улиц появится необычная велодорожка с зеленым буфером

В Днепре обустраивают еще одну велодорожку.

На улице Независимости (эксТитова) обустраивают новую велодорожку. Об этом сообщили в сообществе Urban Dnipro.

Сообщается, что очерки будущей велосипедной дорожки уже видны, осталось заасфальтировать. Кроме этого, здесь появится зеленый буфер между дорогой для велосипедистов и проезжей частью.

И для пешеходов, и для велосипедистов в разное время суток будет теньок.

Также для комфорта пешеходов мы изменили угол падения солнечных лучей и направили их прямо на велодорожку, чтобы пешеходы всегда имели тень, а велосипедисты всегда жарились на солнце. Последний абзац, конечно, шутка, но во время ремонта действительно звучали жалобы, что у пешеходов отобрали тень и отдали ее велосипедистам, — пишут урбанисты.

Так выглядит велодорожка сейчас.

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