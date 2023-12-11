В Днепре на Новом мосту стоят троллейбусы: люди идут пешком

Учитывайте эту информацию во время поездки по городу!

В Днепре на Новом мосту стоят троллейбусы. Люди вынуждены идти пешком на другой берег.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По предварительной информации, все из-за того, что на съезде оборвалась контактная сеть.

Как быстро все починят – неизвестно. В департаменте транспорта Днепровского горсовета сообщили, что из-за аварийной ситуации троллейбусы №3, №7, №17 и №20 курсируют только до улицы Столетова по Слобожанскому проспекту. Троллейбусы №14 на автономном ходу ездят без изменений.

Пожалуйста, учитывайте эту информацию, если планируете куда-то ехать!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сразу на трех мостах образовались огромные пробки (ФОТО, ВИДЕО).

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