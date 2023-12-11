Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре на Новом мосту стоят троллейбусы: люди идут пешком

Сегодня 15:12
просмотров

Учитывайте эту информацию во время поездки по городу!
Новости Днепра про В Днепре на Новом мосту стоят троллейбусы: люди идут пешком

Фото условное.

В Днепре на Новом мосту стоят троллейбусы. Люди вынуждены идти пешком на другой берег.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По предварительной информации, все из-за того, что на съезде оборвалась контактная сеть.

Новости Днепра про В Днепре на Новом мосту стоят троллейбусы: люди идут пешком

Как быстро все починят – неизвестно. В департаменте транспорта Днепровского горсовета сообщили, что из-за аварийной ситуации троллейбусы №3, №7, №17 и №20 курсируют только до улицы Столетова по Слобожанскому проспекту. Троллейбусы №14 на автономном ходу ездят без изменений.

Пожалуйста, учитывайте эту информацию, если планируете куда-то ехать!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сразу на трех мостах образовались огромные пробки (ФОТО, ВИДЕО).

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре на Новом мосту стоят троллейбусы: люди идут пешкомУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на Новом мосту стоят троллейбусы: люди идут пешкомРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Жителям Днепра якобы присылают повестки в “Дії”: так ли это
Новости Днепра
Сегодня 10:42
Жителям Днепра якобы присылают повестки в “Дії”: так ли это

В сети некоторые российские Telegram-каналы распространяют информацию о том, что…

На Днепропетровщине больше года разыскивают без вести пропавшую 85-летнюю бабушку: нужна помощь
Новости Днепра
Сегодня 08:02
На Днепропетровщине больше года разыскивают без вести пропавшую 85-летнюю бабушку: нужна помощь

Присмотритесь внимательно к фото!

Синоптики предупредили жителей Днепра об опасности желтого уровня: детали
Новости Днепра
Сегодня 07:13
Синоптики предупредили жителей Днепра об опасности желтого уровня: детали

Пожалуйста, будьте осторожны!

В результате ракетной атаки в Павлоградском районе поврежден храм с 200-летней историей
Новости Днепра
08.12.2023 21:08
В результате ракетной атаки в Павлоградском районе поврежден храм с 200-летней историей

В Павлоградском районе во время утренних ракетных обстрелов пострадал церковный…

Последние новости

Мэр Днепра заинтриговал поездкой в Финляндию: обещает хорошие новости
Мэр Днепра заинтриговал поездкой в Финляндию: обещает хорошие новости

Борис Филатов пообещал хорошие новости.

Сегодня 15:28
1
просмотров
Экономические выгоды и риски: покупка Айфона в рассрочку
Экономические выгоды и риски: покупка Айфона в рассрочку

Полезная информация!

Сегодня 15:13
7
просмотров
Как в Днепре раньше выглядела колония для несовершеннолетних: сейчас это жилые дома (ФОТО)
Как в Днепре раньше выглядела колония для несовершеннолетних: сейчас это жилые дома (ФОТО)

В Днепре несколько жилых домов раньше были корпусами детской колонии. Находилось исправительное учреждение в Аптекарской балке. После Второй мировой войны часть корпусов были перестроены, еще часть – снесли для строительства детского сада.

Сегодня 14:49
6
просмотров
В Днепре вандалы добрались до недавно открытой Успенской площади
В Днепре вандалы добрались до недавно открытой Успенской площади

Вандалы добрались до Успенской площади в Днепре.

Сегодня 14:40
2
просмотров
«Война никого не жалеет»: на фронте погиб известный украинский актер
«Война никого не жалеет»: на фронте погиб известный украинский актер

Украинский актер Андрей Павленко погиб на войне

Сегодня 13:56
6
просмотров
«Порешать за сессию»: в Днепре фейковый аккаунт ДНУ предлагает за деньги решить проблемы с учебой
«Порешать за сессию»: в Днепре фейковый аккаунт ДНУ предлагает за деньги решить проблемы с учебой

В Днепре мошенники ради выгоды используют символику ДНУ им. Олеся Гончара.

Сегодня 13:19
4
просмотров
При каких условиях у жителей Днепра может быть выходной на Рождество и Новый год во время войны
При каких условиях у жителей Днепра может быть выходной на Рождество и Новый год во время войны

В Украине из-за военного положения не будет дополнительных выходных на Новый год и Рождество.

Сегодня 12:47
7
просмотров
В каких случаях военнообязанным могут аннулировать отсрочку от мобилизации: причины
В каких случаях военнообязанным могут аннулировать отсрочку от мобилизации: причины

Часть военнообязанных в Днепре получили временную отсрочку от мобилизации. Действует она год и обновлять ее нужно соответственно раз в год. Но в ряде случаев отсрочка может быть аннулирована.

Сегодня 12:31
6
просмотров
В Днепре кто-либо сможет взять себе домой частицу Вифлеемского огня мира: как это сделать
В Днепре кто-либо сможет взять себе домой частицу Вифлеемского огня мира: как это сделать

В Днепр прибудет Вифлеемский огонь мира.

Сегодня 12:12
6
просмотров
В Никополе отец сдал в ломбард ноутбук, который его сыну «подарила» жена Зеленского
В Никополе отец сдал в ломбард ноутбук, который его сыну «подарила» жена Зеленского

В Никополе в Днепропетровской области отец сдал в ломбард ноутбук сына.

Сегодня 11:22
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх