В Днепре на Новом мосту образовалась огромная пробка: в чем причина

Об этом сообщили в официальном канале Ситуационного центра города.
По предварительной информации, в направлении на левый берег произошло ДТП, в результате чего образовалась огромная пробка.
В одном из местных Telegram-каналов очевидцы рассказывают:
Пробка на Новом мосту в сторону левого на пол моста, а стоит этот затор вплоть до миноры и дальше…
Детали аварии пока не известны.
Учитывайте это при планировании сегодняшних поездок.
Напомним, сегодня мы писали, что в Днепре 13 июня свет будет весь день, но не у всех.
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