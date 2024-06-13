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В Днепре на Новом мосту образовалась огромная пробка: в чем причина

Сегодня 09:54
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На Новом мосту образовалась пробка.

Новости Днепра про В Днепре на Новом мосту образовалась огромная пробка: в чем причина

Об этом сообщили в официальном канале Ситуационного центра города.

По предварительной информации, в направлении на левый берег произошло ДТП, в результате чего образовалась огромная пробка.

В одном из местных Telegram-каналов очевидцы рассказывают:

Пробка на Новом мосту в сторону левого на пол моста, а стоит этот затор вплоть до миноры и дальше…

Детали аварии пока не известны.

Учитывайте это при планировании сегодняшних поездок.

Напомним, сегодня мы писали, что в Днепре 13 июня свет будет весь день, но не у всех.

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