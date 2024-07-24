В Днепре на Новогодней возле детской площадки образовался подземный «портал» (ФОТО)

В Днепре на улице Новогодней вблизи детской площадки неожиданно провалилась почва.
Возле детской площадки по адресу Новогодняя 73 просел грунт и образовалась огромная яма. Почва продолжает сдвигаться и яма увеличивается, — обратилась в Громадську раду местная жительница Екатерина.
Подземный «портал» образовался недалеко от припаркованных машин и детской зоны отдыха. К счастью, рядом никого не было.
Работы по устранению проблемы были проведены в тот же день. Сейчас яму уже засыпали.
Жители по адресу улица Новогодняя 73 выражаем благодарность за быстрое реагирование и решение проблемы, возникшей у дома на детской площадке. Очень быстро отреагировали и все устранили, — прокомментировала событие Екатерина, которая обратилась за помощью к коммунальщикам.
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