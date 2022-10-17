В Днепре на нескольких улицах в течение пяти дней не будет газа: адреса

Подача голубого топлива будет восстановлена после завершения работ. Во избежание чрезвычайных ситуаций потребители должны обеспечить сотрудникам «Днепрогаза» доступ ко всем газифицированным помещениям.
Жители следующих адресов временно останутся без синего топлива:
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