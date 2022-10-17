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В Днепре на нескольких улицах в течение пяти дней не будет газа: адреса

Сегодня 07:15
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З 17 по 21 жовтня у Дніпрі та Дніпровському районі тимчасово обмежать розподіл газу. Усе через проведення ремонтних робіт на системі газопостачання.

Новости Днепра про В Днепре на нескольких улицах в течение пяти дней не будет газа: адреса

 Подача голубого топлива будет восстановлена после завершения работ. Во избежание чрезвычайных ситуаций потребители должны обеспечить сотрудникам «Днепрогаза» доступ ко всем газифицированным помещениям.

Жители следующих адресов временно останутся без синего топлива: 

  • проспект Свободы, 6, 8/4, 8/а, 10/6, 14, 14/2, 16/2, 18/1, 18/2, 20, 20/1, 22/1, 26, 28/1, 30, 32/2, 34, 36, 36, 38/1, 38/2, 42, 42/2, 46, 48, 56/2, 58, 60, 62/1;
  • улица Вербовая, 1/7, 8;
  • улица Кайдакская 10, 12, 18, 18/а, 20, 21, 25, 29, 30, 31/3, 32/1, 33/1, 37, 39, 41/2, 41/3, 41/5, 43;
  • улица Куринная, 7, 13, 14/1, 16, 17/1, 20, 21, 21/в, 23/1, 24, 25, 28, 29, 30, 35, 39, 41, 43;
  • улица Марии Гринченко, 10, 2;
  • улица Платона Петряева, 26/4, 27/4, 28, 29, 31, 33/1, 36, 36/5, 38/2, 39, 41/1, 44/1, 45, 50;
  • улица Павла Бута, 9, 17, 19, 21/2, 23, 25, 25/3, 27, 27/2, 29, 30/1, 34, 34/4, 40/1, 44, 46/1, 46/3, 48;
  • пер. Кирина, 4;
  • пер. Лемешева, 1, 3, 5/3;
  • пер. Металургов, 7/7, 7/1;
  • пер. Скадовський, 3.

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Новости Днепра про В Днепре на нескольких улицах в течение пяти дней не будет газа: адресаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на нескольких улицах в течение пяти дней не будет газа: адресаРусский

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