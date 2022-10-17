В Днепре на нескольких улицах в течение пяти дней не будет газа: адреса

Подача голубого топлива будет восстановлена после завершения работ. Во избежание чрезвычайных ситуаций потребители должны обеспечить сотрудникам «Днепрогаза» доступ ко всем газифицированным помещениям.

З 17 по 21 жовтня у Дніпрі та Дніпровському районі тимчасово обмежать розподіл газу. Усе через проведення ремонтних робіт на системі газопостачання.

В субботу, 15 октября, некоторые жители Днепра и Днепровского района…

В Украине продали на аукционе монету 5 копеек. Изначально ее…

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