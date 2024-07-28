В Днепре на несколько месяцев планируют сузить тротуар по улице Паторжинского

В Днепре почти на 4 месяца планируется сузить тротуар по улице Паторжинского.
Перекрытие связано с выполнением работ по прокладке кабельных сетей электроснабжения.
Соответствующий проект решения исполкома Днепровского горсовета уже опубликован.
Работы планируют выполнять с 1 сентября по 31 декабря 2024 года.
По периметру зоны выполнения работ должны быть установлены ограждения с сигнальным освещением и временные дорожные знаки. Также должны позаботиться о безопасном движении пешеходов, а после завершения работ – демонтировать ограждение и знаки, восстановить асфальтовое покрытие и привести территорию в порядок, — говорится в тексте проекта.
Отметим, что без подписи мэра города документ еще не вступил в силу.
Также с 7:00 8 августа до 20:00 9 августа в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия планируют перекрыть железнодорожный переезд по улице Океанской.
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Козенко Антон
Автор:
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