В Днепре на несколько месяцев планируют сузить тротуар по улице Паторжинского

Зміни пов'язані з прокладанням комунікацій.

В Днепре почти на 4 месяца планируется сузить тротуар по улице Паторжинского.

Перекрытие связано с выполнением работ по прокладке кабельных сетей электроснабжения.

Соответствующий проект решения исполкома Днепровского горсовета уже опубликован.

Работы планируют выполнять с 1 сентября по 31 декабря 2024 года.

По периметру зоны выполнения работ должны быть установлены ограждения с сигнальным освещением и временные дорожные знаки. Также должны позаботиться о безопасном движении пешеходов, а после завершения работ – демонтировать ограждение и знаки, восстановить асфальтовое покрытие и привести территорию в порядок, — говорится в тексте проекта.

Отметим, что без подписи мэра города документ еще не вступил в силу.

Также с 7:00 8 августа до 20:00 9 августа в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия планируют перекрыть железнодорожный переезд по улице Океанской.

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